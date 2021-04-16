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Ekonomi

Almanya Maliye Bakanı Scholz: Dijital avronun ihracını bekliyorum

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, kesinlikle "dijital bir avronun" ihracını beklediğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 16.04.2021
Almanya Maliye Bakanı Scholz: Dijital avronun ihracını bekliyorum Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı

Berlin

Başkent Berlin’de yaptığı açıklamada Scholsz, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dijital avro ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Scholz, " Şimdi dijital avronun ihracına yol açacak bir süreç içindeyiz. Zaten, buna (dijital paranın ihracına) ikna oldum." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Scholz, "Avrupa, dijital merkez bankası parasında ön saflarında yer almalı ve parayı aktif olarak tanıtmalıdır." dedi.

Öte yandan ECB, 14 Mart’ta bankanın olası "dijital avro" ihracına yönelik aldığı kamuoyu görüşünün detaylı raporunu açıkladı.

Bankanın dijital avro ihracına yönelik kamuoyu görüşünde Avro Bölgesi vatandaşları ve profesyonellerinin, dijital avronun “mahrem, güvenli ve ucuz” olmasını bekledikleri ortaya çıktı.

Rapora göre, Avro Bölgesi vatandaşları ve şirketleri dijital para ile ödeme yaparken “ödemenin gizliliğini (kişisel gizlilik mahremiyet)” önemli öncelik olmasını bekliyor.

Ödemelerin "gizliliği" potansiyel bir dijital avronun talep edilen özellikleri arasında yüzde 43 ile en yüksek sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile "güvenlik" ve yüzde 11 ile "Avrupa çapında erişim talebi" izledi. Bunları ise yüzde 9 ile dijital avroda ek maliyetlerin olmaması ve yüzde 8 ile de online kullanım takip etti.

ECB, bu yılın ortasında dijital avro konusunda resmi bir projenin başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

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