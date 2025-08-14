Dolar
Ekonomi

Almanya, sınır kontrolü için 9 ayda 80 milyon avrodan fazla harcadığını duyurdu

Almanya, düzensiz göçü önlemek amacıyla 2024 Eylül’de başlattığı sınır kontrolleri kapsamında, haziran sonuna kadar 80 milyon avrodan fazla harcadığını açıkladı.

Salih Okuroğlu  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Almanya, sınır kontrolü için 9 ayda 80 milyon avrodan fazla harcadığını duyurdu

Viyana

ARD televizyonunun haberine göre, Sol Partinin talebi üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 2024 Eylül ortasında başlatılan sınır kontrolleri, haziran sonuna kadar toplam 80,5 milyon avroya mal oldu.

Maliyetin en büyük kısmını memurlara ödenen fazla mesai ücretleri oluştururken görevle ilgili diğer ek giderler 37,9 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan, sınır istasyonları için yaklaşık 2 milyon avro harcandı.

Halihazırda Almanya sınırlarında 14 bin polis görev yapıyor.

Almanya, Eylül 2024’te düzensiz göçü önlemek amacıyla tüm ülke sınırlarında kontrollere başlamıştı.

