Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,673.72
ETH/USDT
1,475.00
BTC/USDT
19,658.00
BIST 100
4,381.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Alman Schaeffler yeniden yapılandırma sürecinde 1300 kişiyi daha işten çıkaracak

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026’ya kadar 1300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 08.11.2022
Alman Schaeffler yeniden yapılandırma sürecinde 1300 kişiyi daha işten çıkaracak

Berlin

Şirketten yapılan açıklamada, içten yanmalı motorlardan elektrikli hareketliliğe beklenenden daha hızlı bir dönüşüm nedeniyle ikinci yeniden yapılanma planı kapsamında 2026’ye kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceği bildirildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların öncelikli olarak şirketin motor ve şanzıman sistemleri için AR-GE bölümü ve merkezi faaliyet alanlarında olacağı belirtildi.

Yeniden yapılanmanın şirkete yaklaşık 130 milyon avroya mal olması beklendiğinin belirtildiği açıklamada, 2026'dan itibaren ise yılda 100 milyon avro tasarruf sağlayacağı vurgulandı.

İşten çıkarmaların bininin Almanya’da ve 300’nün Almanya dışında olacağı belirtildi.

Şirketin satışları geçen yıl şirket yüzde 9,7 artışla 13,9 milyar avroya ulaşmıştı. Yılın ocak-eylülde döneminde ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 11,79 milyar avroya ulaştı.

Üç yıl içinde Schaeffler'in ikinci yapılanma planı açıklaması dikkati çekerken, şirket, 2020'de de 4 bin 400 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Şirketin yaklaşık 83 bin çalışanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü
Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı
İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında

Benzer haberler

Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda artış

Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda artış

Alman Schaeffler yeniden yapılandırma sürecinde 1300 kişiyi daha işten çıkaracak

Ifo: Yüksek gaz ve petrol fiyatları Alman ekonomisinde 64 milyar avro gelir kaybına yol açacak

Avrupa ülkeleri protesto ve grevlerin kıskacında

Avrupa ülkeleri protesto ve grevlerin kıskacında
Soğuk Savaş'ın sembolü Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Soğuk Savaş'ın sembolü Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti
Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor

Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet