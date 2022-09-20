Dolar
18.33
Euro
18.28
Altın
1,664.82
ETH/USDT
1,346.40
BTC/USDT
19,004.00
BIST 100
3,277.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak

Almanya'nın, en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper şirketinin çoğunluk hissesini alacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 20.09.2022
Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak

Berlin

Alman medyasında yer alan haberlerde, Alman hükümetinin, Rus gazının kesilmesi nedeniyle zor durumda olan enerji grubu Uniper'in Finlandiyalı Fortum'un elindeki hisselerini satın almayı öngördüğü belirtildi.

Uniper'in açıklamasında ise "Sonuç olarak, federal hükümetin Uniper'de önemli bir çoğunluk hissesi elde etmesi öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, nihai anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı aktarıldı.

Finlandiya kamu şirketi Fortum'un Uniper'deki hisse payının yüzde 77,9 olduğu belirtildi.

​​​​​​​Uniper grubu çalışma konseyi başkanı Harald Seegatz, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Şu anda gaz krizinden kurtulmak ve uzun vadede enerji dönüşümünde ustalaşmak için ana hissedar olarak devlete ihtiyacımız var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Avcılar’da İBB'nin altyapı çalışması sırasında su borusu patladı
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak

Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak

Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya

AB mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın veri kurallarını hukuka aykırı buldu

Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı

Almanya'da yatarak tedavi gören Alzheimer hasta sayısı 20 yılda iki kattan fazla arttı
Almanya'da üretici fiyatları, ağustosta tarihinin en yüksek artışını kaydetti

Almanya'da üretici fiyatları, ağustosta tarihinin en yüksek artışını kaydetti
Mercedes, Almanya'nın Saksonya eyaletinde rüzgar santrali inşa edecek

Mercedes, Almanya'nın Saksonya eyaletinde rüzgar santrali inşa edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet