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Ekonomi

Alibaba, süpermarket zinciri Sun Art'ın satışı için anlaşmaya vardı

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yeniden yapılanma süreci kapsamında süper market zinciri Sun Art'ı elden çıkarıyor.

Emre Aytekin  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Alibaba, süpermarket zinciri Sun Art'ın satışı için anlaşmaya vardı

Pekin

Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şirket, Sun Art'taki hisselerini 1,7 milyar dolara Çinli yatırım şirketi DCP Capital'e devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Süpermarket zinciri Sun Art'a ilk kez 2017'de yatırım yapmaya başlayan Alibaba, yıllar içinde hisse miktarını artırdıktan sonra, 2020'de şirketin sahibi olan Mulliez ailesinden 3,6 milyar dolara satın almıştı. Sun Art'ın satın alınması kararı, grubun o dönemde çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisi kapsamında verilmişti.

Son birkaç yılda teknoloji bağlantılı çekirdek iş kollarına odaklanma stratejisiyle yeni yapılanmaya giden Alibaba, e-ticaret ve teknoloji sektörü dışındaki varlıklarını elden çıkarma yoluna gidiyor.

Yeni yapılanma

Alibaba, Mart 2023'te şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölündüğü yapılanma planını duyurmuştu.

Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanmıştı.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratmasının hedeflendiği belirtilmişti.

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