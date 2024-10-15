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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde türbin tesisinin basınç rotoru montajlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin türbin tesisinin düşük basınç rotoru montajlandı.

Serkan Avci  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde türbin tesisinin basınç rotoru montajlandı

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 255 tonluk son basınç rotoru tasarım konumuna yerleştirildi.

Açıklamada görüşleri yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, rotor montajının, köprü vinç yardımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Montaj sürecinin ünite için önemli olduğunu ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:

"Rotorun montajı, yüksek hassasiyet gerektiren teknik açıdan karmaşık bir işlem olma özelliğini taşıyor. İşlem başarılı bir şekilde tamamlandı ve Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin türbin ünitesinin tüm büyük boyutlu bileşenleri tasarım konumuna monte edilmiş oldu. Türbin tesisini test etmeye başlamadan önce türbin şaftı hattını ayarlamamamız, ikincil devrenin yoğunluğunu ve sızdırmazlığını sağlamamız gerekiyor. Bu işlemler çeşitli teknik yapılarda 3 binden fazla bağlantının kaynaklanması anlamına geliyor."

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