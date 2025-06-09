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Yollarda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor - Anadolu Otoyolu Kocaeli mevkisi Bekirdere Rampası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
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Yaşam

Mersin sahillerinde bayramın son günü hareketlilik yaşanıyor

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

Murat Pancar  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Mersin sahillerinde bayramın son günü hareketlilik yaşanıyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

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Silifke ilesinde Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık sahillerinde hareketlilik yaşandı.

Tatilcilerden bazıları denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi

Taşucu sahilinde esnaflık yapan Ferdi Çıra, gazetecilere, bayramın hareketli geçtiğini belirterek, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik, esnafın yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi." dedi.

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