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Tatil dönüşü dolayısıyla Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
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Yaşam

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçiler, Bolu’nun doğal güzellikleriyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğunluk oluşturdu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayramın son gününde doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlardan oldu.

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Aileleriyle göl kenarında tabiat manzarası eşliğinde yürüyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bazı tatilciler de gölgelik alanlarda temiz havanın keyfini çıkardı.

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