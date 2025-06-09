Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı
Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçiler, Bolu’nun doğal güzellikleriyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğunluk oluşturdu.
Bolu
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayramın son gününde doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlardan oldu.
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Aileleriyle göl kenarında tabiat manzarası eşliğinde yürüyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Bazı tatilciler de gölgelik alanlarda temiz havanın keyfini çıkardı.
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