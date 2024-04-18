Dolar
32.52
Euro
34.63
Altın
2,383.14
ETH/USDT
3,052.00
BTC/USDT
63,337.00
BIST 100
9,524.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünden yayındayız Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor
logo
Ekonomi

Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, "Ayarlama ve başlatma safhası santralin ömrü için çok önemli bir aşama. Bu aşamada bütün sistemlerin ve ekipmanların kapsamlı kontrolünü yapıyoruz." dedi.

Mustafa Ünal Uysal  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ayarlama ve başlatma safhasının santralin ömrü için çok önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bu aşamada bütün sistemlerin ve ekipmanların kapsamlı kontrolünü yapıyoruz." dedi.

Radchenko, Akkuyu NGS sahasında gazetecilere, kendileri için birinci ünitenin önemli olduğunu söyledi.

Proje ekibinin bütün çabalarının bu üniteye odaklı olduğunu anlatan Radchenko, birinci ünitede nükleerle ilgili binalarda ana inşaat çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.

Şu anda ayarlama ve başlatma çalışmalarına kapsamlı olarak başladıklarını bildiren Radchenko, "Ayarlama ve başlatma safhası santralin ömrü için çok önemli bir aşama. Bu aşamada bütün sistemlerin ve ekipmanların kapsamlı kontrolünü yapıyoruz." diye konuştu.

Radchenko, kontrollerin ardından sıcak ve soğuk deneme aşamasına geçileceğinin bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcak ve soğuk deneme aşamasından sonra bütün sistemlerin tekrar kontrolü, yıkanması ve hidrolik testlerinin yapılması ayrıca reaktöre simülasyon yakıt çubuklarının yüklenmesi gibi işlemlerin yapılması öngörülüyor. Bizim uzmanlarımız biraz önce reaktör şaftının yanında bulunan bekletme havuzunun hidrolik testlerini tamamladı. Bu havuzda reaktörden çıkarılan kullanılmış nükleer yakıt bekletiliyor olacak. Bu denemeler ve testler bitti. Ayrıca şu an yakıt yükleme makinesinin kurulumunun çalışmaları devam ediyor. Bu makine reaktöre yakıtın yüklenmesi ve reaktörden yakıtın çıkarılması için kullanılacak."

Santralin inşaat sahasındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Radchenko, "Bütün çalışmalar santralin takvimine uygun ve planlı olarak yürütülmektedir. Bu yılın sonuna kadar biz artık birinci ünitede ilk test elektrik enerjisini elde etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki vahşeti gizleme teşebbüslerine fırsat verilmemeli

Benzer haberler

Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor

Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor

"İyilik Gemisi" mürettebatı, Türkiye'nin yardım elini Gazze'ye ulaştırıyor

Gazze için uğurlanan "İyilik Gemisi" Akdeniz'de yolculuğuna devam ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, "İyilik Gemileri"nin Gazze'ye yolculuğunu anlattı

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, "İyilik Gemileri"nin Gazze'ye yolculuğunu anlattı
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutulmadı

Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutulmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet