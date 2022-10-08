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Ekonomi

Akdenizli ihracatçılardan ocak-eylül döneminde 14 milyar 906 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, birliklerinin ocak-eylül döneminde 14 milyar 906 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mustafa Ünal Uysal   | 08.10.2022
Akdenizli ihracatçılardan ocak-eylül döneminde 14 milyar 906 milyon dolarlık ihracat

Mersin

Tosyalı, yazılı açıklamasında, birliklerinin ihracat pazarındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti.

AKİB'in eylül ayında 1,5 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydeden Tosyalı, "Birliğimiz, 2022 yılının ocak-eylül döneminde 14 milyar 906 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştı. Söz konusu dönemde Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden birlik olduk. Ocak-eylül arasında ülkemizin ihracatına yüzde 8,8 oranında destek verdik." ifadesini kullandı.

Tosyalı, ocak-eylül döneminde en fazla ihracatı Irak, Hollanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptıklarını bildirdi.

Birliklerinin sektör ihracatını değerlendiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde en fazla ihracatı yüzde 65,45 artış ve 5,62 milyar dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 12,12 artış ve 3,58 milyar dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 36,97 artış ve 1,49 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı."

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