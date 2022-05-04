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Ekonomi

Akdeniz'e akan 70 milyon metreküp su, Konya Ovasına can suyu olacak

DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğünün Seydişehir ve Derebucak ilçelerinde yaptığı saha çalışmalarıyla tespit edilen, düdenlerle Akdeniz'e akan yaklaşık 70 milyon metreküp su, Konya Ovasına aktarılacak.

Serhat Çetinkaya   | 04.05.2022
Akdeniz'e akan 70 milyon metreküp su, Konya Ovasına can suyu olacak

Konya

Projelerle Akdeniz'e akmaktan kurtarılacak 70 milyon metreküp su, yıllık yaklaşık 4,5 milyar metreküp su tüketilen Konya Kapalı Havzası için can suyu olacak.

DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, AA muhabirine, Suğla bölgesinde ve Gembos Ovasında düdenler vasıtasıyla Akdeniz'e boşalan yaklaşık 70 milyon metreküp su tespit edildiğini vurguladı.

Ekinci, bu suyun Konya Kapalı Havzasına getirilmesiyle ilgili proje çalışmalarına başladıklarını belirterek, "40 milyon metreküp Suğla, 25-30 milyon metreküp de Gembos tarafında. Bunlar tam ölçümler değil ama takriben 70 milyon metreküp civarında suyun düdenler vasıtasıyla yer altına geçişi, oradan da Akdeniz'e boşalımı söz konusu. Bu rakamlar yıllık. Biz, yapacağımız, geliştirdiğimiz projeyle bunları Konya Kapalı Havzasına getirmeyi planlıyoruz. Şu anda bunlarla ilgili proje çalışmalarına başladık. Düdenlerle akan bu su, Konya Ovasına can suyu. Konya Ovasında bir damla su bile çok kıymetlidir. 70 milyon metreküp su, 140 bin dekarlık sahada sulama suyu demektir." diye konuştu.

Konya Kapalı Havzasının bu yıl geçen senenin yüzde 50 fazlası yağış aldığını ifade eden Ekinci, uzun yıllar ortalamasının da yüzde 10 üzerinde yağış aldığını sözlerine ekledi.

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