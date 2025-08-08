Dolar
Ekonomi

AJet'ten kaptan pilot ve ikinci pilot alımı için ilan

Uçuş ağını genişleten AJet, sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot alımı için ilan yayımladı.

Kenan Irtak  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
İstanbul

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kariyer yolculuğunuzda AJet ile yükselin. AJet olarak, B-737 & A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmeliyete önem veren sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip II. Pilot adaylarını ekibimize katmak istiyoruz. Siz de bu güçlü kadronun bir parçası olmak için başvurunuzu hemen yapın."

Detaylı bilgi ve sorumlu kaptan pilot ilanına "https://lnkd.in/dUsNPWHT" bağlantısından, ikinci pilot ilanına ise "https://lnkd.in/dwfbjiik" bağlantısından ulaşılabiliyor.

