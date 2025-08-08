AJet'ten kaptan pilot ve ikinci pilot alımı için ilan
Uçuş ağını genişleten AJet, sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot alımı için ilan yayımladı.
İstanbul
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kariyer yolculuğunuzda AJet ile yükselin. AJet olarak, B-737 & A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmeliyete önem veren sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip II. Pilot adaylarını ekibimize katmak istiyoruz. Siz de bu güçlü kadronun bir parçası olmak için başvurunuzu hemen yapın."
Detaylı bilgi ve sorumlu kaptan pilot ilanına "https://lnkd.in/dUsNPWHT" bağlantısından, ikinci pilot ilanına ise "https://lnkd.in/dwfbjiik" bağlantısından ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.