Ekonomi

AJet'in yaz sezonunda 3. üssü Bodrum olacak

Yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Avrupa'nın önemli turizm şirketlerinden TUI işbirliğinde, Avrupa'dan Türkiye'nin gözde tatil merkezi Bodrum'a daha fazla turist getirmek için anlaşma yaptı.

Kenan Irtak  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
AJet'in yaz sezonunda 3. üssü Bodrum olacak

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 2026 yazında Bodrum'dan Avrupa'nın birçok şehrine direkt seferler başlatmak amacıyla Avrupa'nın turizm devlerinden TUI ile stratejik bir işbirliğine imza atıldı.

Yaz sezonunda Bodrum, AJet'in yeni uçuş merkezlerinden biri olurken, yapılan işbirliği ile Türkiye turizmine katkı sağlanacak.

Planlanan yeni rotalarla Bodrum, 2026 yaz sezonunda Avrupa pazarlarına doğrudan bağlanacak. Avrupa'dan turistler, direkt seferlerle Bodrum'a taşınacak. TUI, belirlenen hatlarda satışları desteklemek üzere kapasitenin önemli bir bölümünü üstlenecek.

Yeni yaz tarifesi kapsamında Bodrum'dan Londra-Stansted, Nürnberg ve Hamburg'a haftada iki kez uçuş yapılacak. Bunun yanı sıra Leipzig, Kopenhag, Berlin, Hannover, Viyana, Stokholm, Prag, Bükreş, Basel ve Bremen'e haftada bir kez sefer düzenlenecek.

AJet, Bodrum'dan Avrupa'ya ilk uçuşunu 26 Haziran 2026'da yapacak. Yeni hatların tamamında biletler, AJet'in satış kanalları ile tüm TUI satış platformları üzerinden satışa çıktı.

"2026 yılı başında uçaklarımızda artık internet hizmeti olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Avrupa'nın en büyük turizm gruplarından TUI ile yaptıkları işbirliğinin heyecan verici olduğunu belirtti.

İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarp, "İstanbul ve Ankara'nın ardından yaz sezonunda Bodrum'da oluşturacağımız yeni üssümüzle Avrupa'dan çok sayıda turisti bölgeye getirme hedefimiz var. Uzun vadeli projeksiyonumuzda bu işbirliğini derinleştirerek sürdürmek yer alıyor. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak filomuzu gençleştirme süreci de hızla devam ediyor. Misafirlerimize konforlu seyahat imkanı sağlama politikamız doğrultusunda 2026 yılı başında uçaklarımızda artık internet hizmeti de olacak. AJet olarak Avrupa'nın turizm devlerinden TUI ile kurduğumuz bu stratejik ortaklığın, her iki şirkete de değer katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"AJet ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

TUI Pazarlar ve Havayolu Operasyonları Ticari İşler Başkanı Stefan Baumert ise "Bodrum'un büyüme potansiyeline dair vizyonumuzu paylaşan AJet ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni hatlar ve artırılan uçuş frekansları, Türkiye'ye yönelik ürün portföyümüzü Orta, Kuzey ve Doğu Avrupa genelinde daha da güçlendirecek. Önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi sürdürmek için büyük fırsatlar görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

