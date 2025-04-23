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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi

AJet, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat uçuşlarında bilet fiyatını 1750 liraya sabitledi

AJet, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitleme kararı aldığını duyurdu.

Kenan Irtak  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
AJet, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat uçuşlarında bilet fiyatını 1750 liraya sabitledi

İstanbul

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

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Yeşilkaya, "Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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