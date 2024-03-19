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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da “İskenderun Ziraat Park Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 884,7 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 884,7 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödediklerini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 884,7 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödedi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayına ilişkin 884,7 milyon lira SED ödemesi yaptık."

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