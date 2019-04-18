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Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Kıdem tazminatı) En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması." dedi.

Özcan Yıldırım   | 18.04.2019
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatı reformu hakkında, "En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması." dedi.

Selçuk, "Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim." şeklinde konuştu

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