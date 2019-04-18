Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Kıdem tazminatı) En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması." dedi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatı reformu hakkında, "En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması." dedi.
Selçuk, "Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim." şeklinde konuştuAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.