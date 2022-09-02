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Ekonomi

Ağustosta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Sektör geçen ay 2 milyar 947 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.09.2022
Ağustosta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

İstanbul

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 947 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 268 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 841 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 47,6 ile tütün sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82'sini oluşturan sanayi grubunda yüzde 6,3 artışla 15 milyar 324 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 19,6 yükselişle 2 milyar 772 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 18'lik artışla 600 milyon 684 bin dolarlık dış satım oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ağustos ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 220 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı.

151 ülkeye ihracat artış kaydedildi.

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1 milyar 40 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Ağustos ayında 53 il ihracatını artırma başarısı gösterirken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il 8,4 milyar dolarla İstanbul 1,4 milyar dolarla da Kocaeli ve Bursa oldu.

Bu dönemde, 1.828 firma, ilk kez ihracat yaparak listeye katıldı. Söz konusu 1.828 firma, 79,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ağustos ayında miktar bazında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 14,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 - 31 AĞUSTOS1 OCAK - 31 AĞUSTOS

20212022DEĞ.PAY20212022DEĞ.PAY

25 İŞ GÜNÜ26 İŞ GÜNÜ2021 / 20222022195 İŞ GÜNÜ197 İŞ GÜNÜ2021 / 20222022
.I. TARIM2.317.0002.772.02319,6%14,8%17.925.53221.516.62320,0%14,4%
. A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.425.8041.714.31420,2%9,2%11.525.37213.360.99915,9%9,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 780.013999.30728,1%5,3%5.564.3267.247.60930,3%4,9%
Yaş Meyve ve Sebze 147.760155.0594,9%0,8%1.785.3161.767.990-1,0%1,2%
Meyve Sebze Mamulleri 179.853236.08531,3%1,3%1.266.9521.549.69022,3%1,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 113.484106.439-6,2%0,6%868.851935.8627,7%0,6%
Fındık ve Mamulleri 111.71491.544-18,1%0,5%1.279.0491.011.260-20,9%0,7%
Zeytin ve Zeytinyağı 24.51929.11118,7%0,2%184.059245.86133,6%0,2%
Tütün 60.02288.56947,6%0,5%469.727504.3647,4%0,3%
Süs Bitkileri ve Mamulleri8.4398.199-2,8%0,0%107.09298.363-8,2%0,1%
. B. HAYVANSAL ÜRÜNLER286.062324.58313,5%1,7%2.081.4272.695.50229,5%1,8%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller286.062324.58313,5%1,7%2.081.4272.695.50229,5%1,8%
. C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ605.134733.12621,2%3,9%4.318.7345.460.12126,4%3,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri605.134733.12621,2%3,9%4.318.7345.460.12126,4%3,7%
.II. SANAYİ14.410.91315.324.4726,3%82,0%106.150.311123.054.22915,9%82,6%
. A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.222.6131.252.5382,4%6,7%9.575.88610.013.7344,6%6,7%
Tekstil ve Hammaddeleri827.998836.8131,1%4,5%6.414.0796.953.6218,4%4,7%
Deri ve Deri Mamulleri 156.642190.95721,9%1,0%1.093.7341.324.11121,1%0,9%
Halı 237.973224.769-5,5%1,2%2.068.0731.736.003-16,1%1,2%
. B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ2.047.5732.947.92944,0%15,8%15.943.50722.630.09241,9%15,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.047.5732.947.92944,0%15,8%15.943.50722.630.09241,9%15,2%
. C. SANAYİ MAMULLERİ11.140.72711.124.005-0,2%59,5%80.630.91890.410.40312,1%60,7%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.736.0901.841.5866,1%9,8%12.852.68714.248.01810,9%9,6%
Otomotiv Endüstrisi2.417.7472.268.929-6,2%12,1%18.779.06119.576.4164,2%13,1%
Gemi, Yat ve Hizmetleri58.62377.46932,1%0,4%869.534799.843-8,0%0,5%
Elektrik ve Elektronik1.204.9071.256.5494,3%6,7%9.072.5249.620.6006,0%6,5%
Makine ve Aksamları758.072849.30312,0%4,5%5.955.5966.533.7099,7%4,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.023.4791.134.60310,9%6,1%7.635.7379.927.85130,0%6,7%
Çelik2.255.3631.829.627-18,9%9,8%13.135.73315.317.66516,6%10,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri420.359475.34513,1%2,5%3.000.7223.720.76624,0%2,5%
Mücevher452.189500.14210,6%2,7%3.387.9233.572.4825,4%2,4%
Savunma ve Havacılık Sanayii282.567333.92118,2%1,8%1.854.7212.636.81642,2%1,8%
İklimlendirme Sanayii521.625546.1934,7%2,9%3.999.8794.367.7009,2%2,9%
Diğer Sanayi Ürünleri9.70610.3366,5%0,1%86.80188.5372,0%0,1%
.III. MADENCİLİK508.971600.68418,0%3,2%3.801.4204.447.34217,0%3,0%
. A. MADENCİLİK ÜRÜNLERİ508.971600.68418,0%3,2%3.801.4204.447.34217,0%3,0%
Madencilik Ürünleri508.971600.68418,0%3,2%3.801.4204.447.34217,0%3,0%
. TOPLAM17.236.88418.697.1798,5%100,0%127.877.263149.018.19316,5%100,0%
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