Ekonomi

Ağustos ayı Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına yönelik 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Ağustos ayı Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile ortamında şefkatle büyümelerini hedeflediklerini aktaran Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ağustos ayına yönelik toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

