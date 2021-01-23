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Ekonomi

Afyonkarahisar'daki şirket yüksek teknolojide kullanılan titanyum parçaları üretiyor

Afyonkarahisar'daki fabrika eklemeli imalat teknolojisi ile titanyum parça üretimine başladı.

Canan Tükelay   | 23.01.2021
Afyonkarahisar'daki şirket yüksek teknolojide kullanılan titanyum parçaları üretiyor Fotoğraf: Canan Tükelay / AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanı Önder Artuk'un yatırımıyla kurulan fabrika; havacılık, savunma sanayisi ve medikal sektöründe kullanılan ısıya ve yüke dayanıklılığıyla bilinen titanyum parça üretimi gerçekleştiriyor.

Yüksek katma değer sağlayan titanyum parçaları işleyen şirketin 10 milyon liralık yatırımı tam kapasiteye erişmesiyle 50 milyon lirayı bulacak.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Önder Artuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıllık Ar-ge çalışmasının ardından yatırımın gerçekleştiğini söyledi.

Eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parça üretimi yaptıklarını aktaran Artuk, şöyle konuştu:

"Yatırımımız yüzde yüz yerli ve Türkiye'de tek özel şirketin sahibi olduğu bir yatırım. Bu yatırımla havacılık, savunma sanayisi ve medikal sektörüne üretim yapabiliyoruz. Titanyum, sağlam ve ısıya dayanıklı bir parça. Eskiden yurt dışından aldığımız ürünleri şimdi Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. Bunu da Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz. Makine kurulumunu 5 ay önce bitirdik. Eğitimlerimiz tamamlandı ve üretime başladık. İthalatını yaptığımız ürünlerin üretimini yapıyoruz. İlerleyen süreçte de ihracat kanalımızda başlayacak."

"Uçak motorunun içerisindeki kanatçıkları üretiyoruz"

Fabrika müdürü Günay Kahyaoğlu da tesiste metal uçak parçaları ve savunma sanayisine parçalar yaptıklarını ifade etti.

İşledikleri titanyumun yüksek teknoloji ürünlerde kullanıldığına dikkati çeken Kahyaoğlu, "Isıya da mukavim olduğu için çok özel yerlerde, uçak motorları ve füze sistemleri gibi yerlerde kullanılır. Uçak motorunun içerisindeki kanatçıkları üretiyoruz. TEİ'nin bu yönde çalışmaları var. Fakat özel sektör olarak şu anda tekiz." diye konuştu.

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