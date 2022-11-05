Afganistan, Türkiye'nin madencilik deneyiminden yararlanmak istiyor
Afganistan Maden ve Sanayi Odası Başkanı Şirbaz Keminzade, Afganistan'ın sanayileşmiş bir ülke haline gelmeye başladığını belirterek "Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak, yer altı ve el değmemiş zenginliklerimizi keşfetmek istiyoruz." dedi.
İstanbul
Keminzade, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na 41 kişilik heyetle katıldı.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Keminzade, bu fuarın kendileri için yeni bir etkinlik ve deneyim olduğunu ifade ederek pek çok Afgan iş insanı ve yatırımcının Türk meslektaşlarıyla tanışma ve işbirliği yapma imkanı bulduğunu söyledi.
Afganistan'ın maden açısından zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Keminzade, "Uluslararası işbirliğinde madencilik ve tarım başta olmak üzere her sektörde ilerleme ve gelişme için altyapıya ihtiyaç var. Afganistan'ın ihtiyaçları arasında yer alan madencilik, enerji ve tarımsal üretim ve makine sektörlerinde Türk sanayicilerinin yardım ve işbirliği yapabilmesi anlamında Türkiye iyi kapasitelere sahiptir." dedi.
Keminzade, Türk meslektaşlarıyla yaptıkları görüşmelerden somut sonuçlar aldıklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Afganistan'da madencilik ve diğer sanayi sektörlerinde çeşitli projelerin hayata geçirilmesi için sözleşme ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu kapsamda MÜSİAD ile Afganistan Maden ve Sanayi Odası arasında daha fazla ve ortak işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı. Türk yatırımcılara ve teknolojiye ihtiyacımız var. Afganistan sanayileşmiş bir ülke haline geliyor. Sanayinin büyümemesi nedeniyle ülkenin madenlerini çıkarmak mümkün değil. Bu nedenle Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak, yer altı ve el değmemiş zenginliklerimizi keşfetmek istiyoruz."
"Türkiye ile ortak çalışabiliriz"
Şirbaz Keminzade, Türkiye'nin Afganistan'da tarım ve altyapı başta olmak üzere çeşitli sektörlere yatırım yaptığını ancak madencilik sektörüne yatırım yapmadığını hatırlatarak "Türkiye ile ortak çalışabiliriz. Yer altı kaynakları çıkarma alanındaki birlikte yatırım yapalım." diye konuştu.
Afganistan'ın sanayi sektörü, elektrik ve ileri teknoloji sıkıntısı ile karşı karşıya olduğuna da işaret eden Keminzade, şunları kaydetti:
"Ancak ülkemizin pazarına Türk teknolojilerini tanıtabiliriz. Afgan sanayiciler ve madenciler özellikle Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istiyor. Afganistan'ın yer altı kaynaklarının ve rezervlerinin çıkarılması bölgesel büyüme ve kalkınmaya neden olacak ve dünyada önemli bir rol oynayacaktır. Bu sergiye katılarak ve MÜSİAD'daki Türk meslektaşlarımızla iletişim kurarak ortak işbirliğimizin gelişeceğini ve Afganistan'ın mevcut durumdan kurtarılacağını umuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.