Dolar
21.16
Euro
22.63
Altın
1,943.44
ETH/USDT
1,873.90
BTC/USDT
26,848.00
BIST 100
5,244.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun’da yoğun sağanak yağıştan dolayı Canik Gülsan Sanayi Sitesindeki dükkanlar su altında kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevi Adil Karaismailoğlu'ndan devralıyor.
logo
Ekonomi

AB'nin deniz taşımacılığına ilişkin "karbondioksit emisyonu" düzenlemesi yürürlüğe girdi

Avrupa Birliğinin (AB) "Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Karbondioksit Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanmasına (MRV) İlişkin" güncellenen tüzüğü yürürlüğe girdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
AB'nin deniz taşımacılığına ilişkin "karbondioksit emisyonu" düzenlemesi yürürlüğe girdi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tüzüğün 2015'te Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, tüzük ile 1 Ocak 2018'den itibaren, taşıdıkları bayrağa veya ait oldukları ülkeye bakılmaksızın AB/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) limanlarına uğrayan ticari amaçlarla kargo ve yolcu taşımacılığı yapan 5 bin GT ve üzerindeki gemilerin karbondioksit emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasının zorunlu kılındığı ifade edildi.

"Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazi Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını Sağlamak için (EU) 2015/757 Sayılı Tüzüğü Tadil Eden" (EU) 2023/957 sayılı tüzüğün, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Mayıs 2023 tarihli ve L130 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilen açıklamada, güncellenen tüzüğün bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, yeni tüzükle karbondioksit emisyonlarının yanı sıra metan gazı ve azot protoksit emisyonlarının da uygulamaya dahil edildiğine işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ticari amaçla yük veya yolcu taşımacılığı yapan, 5 bin GT ve üzeri gemilerin; son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana veya üye devletin yetki alanındaki bir limandan sonraki uğrak limanlarına kadar olan seferlerinde; ayrıca üye devletlerin yetki alanındaki limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferleri sırasında salınan sera gazi emisyonları AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne dahil edilmektedir.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 400-5 bin GT arasındaki genel yük (general cargo) gemileri ile 400 GT üzerindeki offshore gemileri de yukarıdaki seferlerinde sera gazi emisyonlarına ilişkin olarak bahsi geçen tüzük kapsamında olacaktır. Bu kapsamda, izleme planlarının değerlendirilmesi ve onaylanması, emisyon raporlarının doğrulanması ve uygunluk belgesi (DOC) işlemleri Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. İlgili gemi işletmeleri, 2025 yılından itibaren bir önceki yıla ait toplu emisyon verilerini her yıl 28 Subat-31 Mart arasında yetkilendirilmiş kuruluşlara sunacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Çevre Günü'nde plastik kirliliğinin zararlarına odaklanılacak
Türkiye'yi çevreleyen denizlerde plastik varlığı artıyor
Trakya'da yağışlı gün sayısının çokluğu bazı ekili buğdayda "pas"a neden oluyor
Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

AB'nin deniz taşımacılığına ilişkin "karbondioksit emisyonu" düzenlemesi yürürlüğe girdi

AB'nin deniz taşımacılığına ilişkin "karbondioksit emisyonu" düzenlemesi yürürlüğe girdi

"Suruç narı", AB coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AB ile BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşı sözleşmesini revize etti

BM'den AB ülkelerine göç krizini yönetmek için "uzun vadeli reform" çağrısı

BM'den AB ülkelerine göç krizini yönetmek için "uzun vadeli reform" çağrısı
Gemlik zeytinine Avrupa Birliği tescili geliyor

Gemlik zeytinine Avrupa Birliği tescili geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet