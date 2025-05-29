ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'de uluslararası yatırımların önünün açıldığını belirtti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklamasından sadece bir hafta sonra Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırımın kilidinin açıldığını belirtti.
Ankara
Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Şam'da imzalanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşması, bölgesel ortaklıkların ve işbirliğinin yeni bir yol açmasının ilk büyük örneği." ifadesini kullandı.
Büyükelçi Barrack, Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını açıklamasından bir hafta sonra Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırımın kilidinin ABD tarafından açıldığını kaydetti.
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Barrack, "Trump sayesinde Suriye artık iş dünyasına açık. Katar ve Türkiye sayesinde eski sınırlar ve engeller ortadan kalkıyor. Kaos değil, ticaret zamanı." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.