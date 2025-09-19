Dolar
logo
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da tespit edilen toplu mezardan 75 ceset daha çıkarıldı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Ateybe bölgesinde dün tespit edilen toplu mezardan 75 kişiye ait ceset daha çıkarıldı.

Ömer Koparan  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Suriye'nin başkenti Şam'da tespit edilen toplu mezardan 75 ceset daha çıkarıldı Fotoğraf: Mohamad Khaled Akkasha/AA

Damascus

Ateybe bölgesinde dün sivillerin yürüyüşü sırasında ortaya çıkarılan toplu mezarda Suriye Afet Bakanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yürütülen çalışmalara, yakınlarını kaybeden veya yıllardır haber alamayan siviller de katılıyor.

Ekipler, bugünkü çalışmalarında toplu mezarda 75 kişiye ait cesede daha ulaştı. Böylece toplu mezardan şu ana kadar 175 ceset çıkarıldı.

13 yıl önce devrik Baas rejimi güçlerince alıkonulan 15 yaşındaki oğlunu arayan Ayşe Derviş, AA muhabirine, "Oğlumu arıyorum. Üzerinde siyah pantolon ve zeytin yeşili bir kazak vardı. Mezarda oğluma ait olabileceğini düşündüğüm kıyafetler gördüm. Onu bulmak için geldim ama henüz bekliyoruz." dedi.

Toplu mezar alanına gelen Gassan Dibo da yıllar önce lisedeyken kaybolan oğlunu aradığını belirterek, "Oğlumu üzerindeki kıyafetlerden tanıyabileceğimi düşündüm. Bu nedenle geldim ancak henüz ona dair bir iz bulamadım." ifadelerini kullandı.

