Dolar
34.10
Euro
37.95
Altın
2,562.24
ETH/USDT
2,369.10
BTC/USDT
60,947.00
BIST 100
9,758.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının yüzde 24'e ulaşacağı tahmin edildi

Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu (T&E), gelecek yıl uygun fiyatlı modellerin çıkmasıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının yüzde 24'e ulaşacağını öngördü.

Ata Ufuk Şeker  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
AB'de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının yüzde 24'e ulaşacağı tahmin edildi

Brüksel

Avrupa'da sürdürülebilir taşımacılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Brüksel merkezli federasyon T&E, elektrikli otomobil piyasasının durumuna ilişkin çalışmasını yayımladı.

2025'te elektrikli otomobil satışlarında hızlı artış beklendiği belirtilen çalışmada, bunun AB iklim hedeflerini yakalamaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çalışmada, bu yılın ilk yarısındaki satışlar ve tahminler baz alınarak yapılan modellemelerde elektrikli otomobillerin gelecek yıl toplam satışlardaki payının yüzde 24'e ulaşacağı öngörüldü.

Bazı üreticilerin satışlardaki durgunluk nedeniyle AB'den karbon hedeflerini ertelemek için özel kriz maddesini başlatmasını istediği anımsatılan çalışmada, elektrikli otomobil üreticilerinin gelecek yıl sektörün AB emisyon azaltma hedeflerine yüzde 60 katkı sağlayacağı kaydedildi.

Çalışmada, emisyondaki düşüşe özellikle 2024 ve 2025'te piyasaya sürülen veya sürülecek olan 25 bin avronun altındaki 7 yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelinin katkı sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan, AB'de son aylarda elektrikli otomobil satışlarında bir yavaşlama olmuştu. Bu yılın ilk yarısında elektrikli otomobiller AB'de yüzde 14'lük bir pazar payı almıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü
DMM, "Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı" iddiasını yalanladı
İstanbul'daki kilise saldırısının planlayıcılarından terör örgütü DEAŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı
İskenderun'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip

Benzer haberler

AB'de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının yüzde 24'e ulaşacağı tahmin edildi

AB'de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının yüzde 24'e ulaşacağı tahmin edildi

AB'nin Ukrayna'ya toplam yardımı 118 milyar avroya ulaştı

AB, Polonya'nın stratejik sektörlere 1,2 milyar avro desteğini onayladı

Avrupa'da meydana gelen sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı

Avrupa'da meydana gelen sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı
HABAŞ, yaklaşık 1 milyar avro yatırımla otomobil ve ticari araç üretecek

HABAŞ, yaklaşık 1 milyar avro yatırımla otomobil ve ticari araç üretecek
BM Raportörü, Avrupa ülkelerinin İsrail'e silah satmayı sürdürmesini "talihsizlik" olarak yorumladı

BM Raportörü, Avrupa ülkelerinin İsrail'e silah satmayı sürdürmesini "talihsizlik" olarak yorumladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet