Dolar
38.05
Euro
43.42
Altın
3,311.98
ETH/USDT
1,614.50
BTC/USDT
85,001.00
BIST 100
9,396.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'den Uluslararası Yemen Bankasına "Husilere destek" gerekçesiyle yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilere mali destek verdiği gerekçesiyle Uluslararası Yemen Bankasını yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Hakan Çopur  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
ABD'den Uluslararası Yemen Bankasına "Husilere destek" gerekçesiyle yaptırım

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bankanın ve bankadaki üst düzey bazı yöneticilerin ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kemal Hüseyin El Cebri, Ahmed Sabit Numan El-Absi ve Abdülkadir Ali Bazara isimli üst düzey yöneticilerin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, şu ifade yer aldı:

"Bu eylem, ABD hükümetinin Kızıldeniz'deki ticari gemiciliğe yönelik İran destekli Husi saldırılarını önlemeye ve küresel ticaret için bu kritik su yollarını korumaya yönelik çabalarının bir parçasıdır."

Yemen'e hava saldırıları

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten kısa süre sonra Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Musalam ile görüştü
Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü
İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem

Benzer haberler

Nvidia'nın patronu Jensen Huang, ABD'nin yeni çip kısıtlaması sonrası Çin'i ziyaret etti

Nvidia'nın patronu Jensen Huang, ABD'nin yeni çip kısıtlaması sonrası Çin'i ziyaret etti

İsrailli akademisyenler, Trump'ı ABD'deki üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullanmakla suçladı

ABD'den Uluslararası Yemen Bankasına "Husilere destek" gerekçesiyle yaptırım

Trump, faizi düşürmede "geç kalmakla" suçladığı Fed Başkanı'nın işine son verilmesini istedi

Trump, faizi düşürmede "geç kalmakla" suçladığı Fed Başkanı'nın işine son verilmesini istedi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Rusya: Avrupa, Ukrayna’da savaşın devamına odaklanıyor

Rusya: Avrupa, Ukrayna’da savaşın devamına odaklanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet