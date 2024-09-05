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Ekonomi

ABD'den kuantum bilgisayarlar ve çip teknolojilerine yönelik yeni ihracat kısıtlamaları

ABD yönetimi, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla kuantum bilgisayarlar ve gelişmiş çipler dahil kritik teknolojilere yeni ihracat kontrolleri getirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
ABD'den kuantum bilgisayarlar ve çip teknolojilerine yönelik yeni ihracat kısıtlamaları

New York

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), ülkenin uluslararası ortaklarıyla teknik mutabakata vardığı, kritik ve gelişmekte olan teknolojilerin ihracatına kontrol uygulayan geçici nihai kuralları yayımladı.

BIS'ten yapılan açıklamada, bu kuralların, kuantum bilgisayarlar, çip üretimi ve diğer gelişmiş teknolojilerle ilgili kontrolleri içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, askeri uygulamalarda kullanılabilecek kritik teknolojiler ortaya çıkmaya ve gelişmeye devam ettikçe, bunların ABD ulusal güvenliğine veya dış politikasına aykırı amaçlarla kullanılmamasını sağlamak için düzenleme yapılmasının önemine işaret edildi.

Bugünkü düzenleme kapsamında ihracat kontrolleri uygulanacak ürünler hakkında bilgi verilen açıklamada, söz konusu ürünler; kuantum bilgisayarlar, ilgili ekipman, bileşenler, malzemeler, yazılımlar ve kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesi ve bakımında kullanılabilen teknolojiler; gelişmiş çiplerin üretimi için gerekli olan araçlar ve makineler; süper bilgisayarlarda kullanılabilen yüksek performanslı bilgi işlem çipleri üreten veya geliştiren teknolojiler; metal veya metal alaşımlı bileşenler üretmek için tasarlanmış ekipman, bileşenler ve ilgili teknoloji ile yazılım olarak sıralandı.

Açıklamada, bu şekilde düşünen birkaç ülkenin de kuantum hesaplama ve gelişmiş çiplerin üretimiyle ilgili ürünlerin ihracatı için yeni ulusal kontroller uygulamaya koyduğu ifade edilerek, yakında başka ülkelerin de benzer kontroller uygulayacağının öngörüldüğü belirtildi.

İleri teknolojilerde devam eden uluslararası işbirliğinin önemi vurgulanan açıklamada, söz konusu ürünlere yönelik ihracat kontrollerinde lisans istisnası sağlanan ülkeler listelendi.

Listede bazı ürünlere yönelik istisna tanınan ülkeler arasında, İtalya, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Japonya gibi ABD müttefikleri yer aldı.

Öte yandan ülke medyasında çıkan haberlerde, ABD'nin çip ile ilgili ürünlerin Çin'e ihracatına yönelik yeni bir kontrol paketi üzerinde ayrı olarak çalıştığı aktarıldı.

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