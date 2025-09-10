ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti
Washington DC
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
