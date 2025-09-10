Dolar
Ekonomi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti

Dilara Zengin Okay  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti

Washington DC

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

