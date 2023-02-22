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Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,62 ile Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Dilara Zengin Okay   | 22.02.2023
ABD'de mortgage faizleri Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 17 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 13,3 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,39'dan yüzde 6,62'ye çıktı. Böylece 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,85'ten yüzde 5,98'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarındaki artışın, konut satın alma başvurularının yüzde 18 azalarak 1995'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesine neden olduğunu belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

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