Gündem

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve "iletişim dükkanı" gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.

Ekiplerce adres ve kimlikleri belirlenen 28 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava

Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava
İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi

İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı
