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Ekonomi

ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının 2053'te yüzde 181'e çıkması bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ABD'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2029'da yüzde 107'ye ve 2053'te yüzde 181'e ulaşacağı tahmininde bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının 2053'te yüzde 181'e çıkması bekleniyor

New York

CBO, 2023-2053 dönemine ilişkin uzun vadeli tahminlerinin yer aldığı Bütçe Görünümü Raporu'nu yayımladı.

Raporda, bütçe açığının 2023'te GSYH'nin yüzde 5,8'ine eşit olacağının, 2027'de yüzde 5'e düşeceğinin ve ardından her yıl artarak 2053'te yüzde 10'a ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Toplam açıktaki artışın harcamaların gelirlerden daha hızlı büyümesinden kaynaklandığı ifade edilen raporda, faiz dışı açığın, hem 2023 hem de 2053'te GSYH'nin yüzde 3,3'üne denk geleceği ancak artan faiz maliyetlerinin toplam açığı artırdığı kaydedildi.

Raporda, yıl sonunda ABD'nin kamu borcunun, GSYH'nin yüzde 98'ine denk geleceğine işaret edilerek, daha sonra borcun yükselerek 2029'da yüzde 107 ile tarihi zirvesini aşacağı ve 2053'te yüzde 181'e tırmanacağı aktarıldı.

Yüksek ve artan borcun, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına işaret edilen raporda, yabancılara faiz ödemelerinin artıracağı, ABD tahvili sahipleri ile mali ve ekonomik görünüm için önemli riskler de oluşturduğu belirtildi.

Raporda, 2023'te Kovid-19 salgınına yanıt olarak yapılan federal harcamaların azaldığına değinilerek ancak nüfusun yaşlanması ve artan sağlık hizmeti maliyetlerinin gelecek 30 yılda federal harcamaları önemli ölçüde artıracağının altı çizildi.

Harcamaların, bu yıl GSYH'ye oranının yüzde 24,2'ye düşeceği ve 2026'ya kadar da düşmeye devam edeceği belirtilen raporda, harcamaların 2053'te ise GSYH'nin yüzde 29,1'ine ulaşacağı vurgulandı.

Raporda, gelirlerin 2023'te GSYH'nin yüzde 18,4'üne düşeceğine ve 2026'ya kadar düşüşünü sürdüreceğine işaret edilerek, gelirlerin bu tarihten sonra genel olarak artarak 2053'te GSYH'nin yüzde 19,1'ine ulaşacağı bildirildi.

Bir önceki tahminlere göre değişikliklere de yer verilen raporda, federal borcun GSYH'ye oranının 2023'te 2 puan daha yüksek olduğu, 2052'de ise 9 puan daha düşük olduğu aktarıldı.

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