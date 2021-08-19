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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 17 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 14 Ağustos ile biten haftada beklentilerin üzerindeki azalışla 348 bine düştü ve Kovid-19 salgınının yoğun hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Dilara Zengin   | 19.08.2021
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 17 ayın en düşük seviyesinde Fotoğraf: Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 14 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi azalarak 348 bine düştü.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının oluşturduğu tehdide rağmen iş gücü piyasasındaki toparlanma sürerken, işsizlik maaşı başvuruları bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Bu dönemde 17 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının 363 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 375 binden 377 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 19 bin azalarak 377 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 7 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 79 bin azalışla 2 milyon 820 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, federal işsizlik yardımlarının eylülde sona ermesi ve okulların açılmasıyla işsizlik maaşı başvurularında bulunanların sayısının gelecek haftalarda daha da düşmesinin beklendiğini kaydetti.

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