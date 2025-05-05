ABD, ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere bin dolar verecek
ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek düzensiz göçmenlere bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.
Washington
ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre federal hükümet, düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir adım atıyor.
Buna göre yönetim, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere "seyahat yardımı" kapsamında bin dolar verecek.
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Bakanlık, bu destek sayesinde bazı düzensiz göçmenlerin ülkelerine daha hızlı dönme kararı alacaklarını umuyor.
Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğu gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınır dışı edilmeye başlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.