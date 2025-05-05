ABD Başkanı Trump, Gazze halkının gıdaya erişimi konusunda yardımcı olacaklarını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de halkın gıdaya erişebilmesi konusunda yardım edeceklerini bildirdi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin yeniden Washington'da yapılacağını açıkladığı törende gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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Trump, Gazze halkının gıdaya erişimde ciddi sorunlar yaşadığının hatırlatılması üzerine, bu konuda Hamas'ı suçladığını ve yönetim olarak Gazze halkına yardım edeceklerini söyledi.
İsrail'in yardım girişlerini engellemesi konusunda herhangi bir değerlendirme yapmayan Trump, "(Gazze halkının) Gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar, ancak Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar." ifadelerini kullandı.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 569 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldi.
Trump, kendisini "Papa" gibi gösteren yapay zeka görseliyle ilgisinin olmadığını belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin "Papa" gibi gösterildiği yapay zeka görseliyle bir ilgisinin olmadığını ve nereden geldiğini bilmediğini söyledi.
Trump, kendisinin "Papa" gibi resmedildiği ve yapay zeka tarafından üretilmiş bir görselin Katolik dünyasında rahatsızlık yarattığıyla ilgili bir soruya yanıt verdi ve "yalan haber" medyasının konuyu bu şekilde çarpıttığını savundu.
Trump, "Benim bununla hiçbir ilgim yok. Birisi benim Papa gibi giyindiğim bir fotoğrafımı uydurmuş ve internete koymuş. Bunu yapan ben değilim. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı, söz konusu görselin bir "şaka" olduğunu ve paylaşımının Katolikler arasında dini bir rahatsızlık konusu olmasını gerektirecek bir şey olmadığını savundu.
Trump, muhabirin, "Ama bu görsel Beyaz Saray hesabından da paylaşıldı." şeklindeki ilave sorusuna ise "Bırak bunları. Sadece biri eğlenmek için yapmış, sorun değil. Biraz eğlenmek lazım, değil mi?" şeklinde karşılık verdi.
Hafta sonu, ABD Başkanı Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş bir fotoğraf, Trump Truth Social hesabından paylaşılmış, daha sonra Beyaz Saray'ın resmi X hesabı da aynı görseli paylaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.