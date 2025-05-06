Dolar
38.59
Euro
43.73
Altın
3,358.72
ETH/USDT
1,806.50
BTC/USDT
94,532.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin Vermont'a naklinin geciktirilmemesini istedi

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin Vermont eyaletine naklinin geciktirilmemesini istiyor.

Nuri Aydın  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin Vermont'a naklinin geciktirilmemesini istedi

İstanbul

Öztürk'ün avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün, Vermont'a naklinin geciktirilmemesi için temyiz mahkemesine başvurulacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Louisiana'daki gözaltı koşullarının Öztürk'ün sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, kalabalık ve havalandırması yetersiz bir odada 23 kadınla tutulan Öztürk’ün sık sık astım krizleri geçirdiği ve bu atakların giderek ağırlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Öztürk'ün astım krizlerinin önceden 5 ila 15 dakika sürdüğü, şimdi ise 45 dakikaya kadar uzayabildiği aktarıldı.

Öztürk’ün yaklaşık 6 haftadır hem hukuka aykırı hem de sağlığı riske atılarak gözaltında tutulduğu savunulan açıklamada, Türk öğrencinin böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kaldığı, neredeyse hiç temiz havaya çıkamadığı, tıbbi müdahalelerinin geciktiği ve sağlık personelinin tutumunun ilgisiz olduğu ifade edildi.

Massachusetts'teki bir federal yargıç, Öztürk'ün hukuki mücadelesinin Louisiana yerine Vermont'ta sürmesi gerektiğine hükmederken, Vermont’taki bir diğer yargıç da Öztürk’ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'taki bir tesise naklini emretmiş ancak ABD hükümeti 24 Nisan'da bu karara itiraz etmişti.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşı ülkeye döndü
ABD'nin Ankara'ya atanan yeni büyükelçisi Barrack: Trump'ın amacı, Türkiye-ABD ittifakını hak ettiği seviyeye taşımak
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO'ya ziyaret
RTÜK'ten, yayıncı kuruluşlara arşiv görüntüleri ve haber kaynaklarının kullanımına ilişkin uyarı

Benzer haberler

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin Vermont'a naklinin geciktirilmemesini istedi

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin Vermont'a naklinin geciktirilmemesini istedi

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a yeni federal fon verilmeyeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın tutuklu takasında serbest bıraktığı Ksenia Karelina'yı Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Savunma Bakanlığı, general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor

ABD Savunma Bakanlığı, general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor
ABD Başkanı Trump, Gazze halkının gıdaya erişimi konusunda yardımcı olacaklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Gazze halkının gıdaya erişimi konusunda yardımcı olacaklarını söyledi
ABD, ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere bin dolar verecek

ABD, ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere bin dolar verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet