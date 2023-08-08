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Ekonomi

ABD'de hanehalkı borcu yılın ikinci çeyreğinde 17 trilyon doları aştı

Bu dönemde ABD'de konut kredisi borcu 30 milyar dolar, öğrenci kredisi borcu 35 milyar dolar azalırken, otomobil kredisi borcu 20 milyar dolar artış kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
ABD'de hanehalkı borcu yılın ikinci çeyreğinde 17 trilyon doları aştı

New York

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artarak 17,06 trilyon dolara ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artarak 17,06 trilyon dolar olarak tespit edildi.

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 16 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 909 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ikinci çeyrek itibarıyla 12,01 trilyon dolar oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 milyar dolar azalan konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 627 milyar dolar arttı.

Yeniden finansman dahil konut kredisi kullanımı bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 70 milyar dolarlık artışla 393 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemlerden otomobil kredileri 20 milyar dolar artışla 1,58 trilyon dolara çıkarken, öğrenci kredileri 35 milyar dolarlık azalışla 1,57 trilyon dolara indi.

Kredi kartı borçları ise bu yılın ikinci çeyreğinde 45 milyar dolar artarak 1,03 trilyon dolara ulaştı.

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