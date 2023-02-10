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Ekonomi

ABD'de fiyatlarını enflasyonun üzerinde artıran ilaç şirketlerine ceza kesilecek

ABD'de fiyatlarını enflasyon oranından daha fazla artıran ilaç üreticilerine 2025'ten itibaren ceza verilmeye başlanacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 10.02.2023
ABD'de fiyatlarını enflasyonun üzerinde artıran ilaç şirketlerine ceza kesilecek

New York

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nden (CMS) yapılan açıklamada, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından, "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamında enflasyondan daha hızlı fiyat yükselten ilaç şirketlerine nasıl ceza uygulanacağına ilişkin rehber yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra, ABD'lilerin aynı ilaçlara diğer ülkelerdekilerden 2-3 kat daha fazla ödeme yapması için bir neden bulunmadığını ve hükümetin sağlık hizmetleri maliyetini düşürmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, "Hızla artan reçeteli ilaç fiyatlarının dizginlenmesi için fiyatlarını enflasyon oranından daha hızlı artıran ilaç şirketleri, Medicare Güven Fonu'na geri ödeme yapmak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Bu kapsamdaki önemli tarihlere de yer verilen açıklamada, 1 Ocak'ta ilaç şirketlerinin belirli ilaçlarda enflasyonu aşan fiyatları için geri ödeme yapmaları gereken ilk 3 aylık dönemin başladığı kaydedildi.

Açıklamada, CMS'nin, geri ödemeler için ilaç şirketlerine ilk faturalarını ise 2025'te göndermeyi planladığı bildirildi.

Buna göre, ilaç şirketleri, yıllık fiyat artışlarını enflasyon oranında sınırlamak zorunda olacak. 2025'ten itibaren fiyatları daha yüksek oranda artıran firmalara, ulusal sağlık sigortası programı Medicare tarafından aradaki fark fatura edilecek. Ödemeyi gerçekleştirmeyen ilaç üreticilerine de tutarın yüzde 125'i ceza kesilecek.

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