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Ekonomi

ABD yönetimi, 3,7 milyar dolarlık kaynak ayrılan temiz enerji projelerini sonlandırdı

ABD Enerji Bakanlığı, 3,7 milyar dolardan fazla kamu desteği ayrılan temiz enerjiye yönelik 24 projenin sonlandırıldığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
ABD yönetimi, 3,7 milyar dolarlık kaynak ayrılan temiz enerji projelerini sonlandırdı

Washington

Bakanlığın açıklamasında, yapılan incelemenin ardından bu projelerin Amerikan halkının enerji ihtiyaçlarına katkı sağlamadığının, ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığının ve kamu için yeterli getiri sunmadığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, 3,7 milyar dolardan fazla kamu desteği ayrılan 24 projenin sonlandırıldığı kaydedildi.

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İptal edilen 24 projenin 16'sının ABD'de başkanlık seçimlerinin gerçekleştiği 5 Kasım 2024 ile ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevini devraldığı 20 Ocak arasında imzalandığı belirtilen açıklamada, projelerin ağırlıklı olarak karbon depolama ile sanayide karbon salımını azaltmaya yönelik girişimlere finansman sağlamayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini milyarlarca dolarlık kamu kaynağını harcamadan önce kapsamlı bir mali inceleme yapmamakla eleştirdi.

Trump yönetimi olarak vergi mükelleflerinin parasını en iyi şekilde değerlendirmek için gereken özeni gösterdiğini vurgulayan Wright, kaynak ayrılan 24 projeyi sonlandırarak Amerikan halkının çıkarına göre hareket ettiklerini ifade etti.

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