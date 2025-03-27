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Ekonomi

ABD’nin yeni otomobil tarifeleriyle altının ons fiyatı rekor yeniledi

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3 bin 59 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Bahattin Gönültaş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
ABD’nin yeni otomobil tarifeleriyle altının ons fiyatı rekor yeniledi

Berlin

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni otomobil tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan küresel ticaret gerilimleri ve bunun sonuçlarına ilişkin endişeler, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin yeni gümrük vergisi planlarının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı 3 bin 59,30 dolara ulaşarak rekor tazeledi. ABD hükümetinin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklaması, değerli metalin bugün yeni bir rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazanırken, bu yıl 17 kez rekor yeniledi.

Trump ile artan risk ve belirsizlik

Altının ons fiyatının 14 Mart'ta ilk kez psikolojik sınır 3 bin doları kırmasının ardından, değerli metalin yeni rekorlar araması dikkati çekiyor.

ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez göreve gelmesi, altında son rallinin en önemli tetikleyicilerinden biri olurken, Trump'ın göreve başlamasından beri piyasalarda risk ve belirsizliğin büyük ölçüde artması dikkati çekiyor.

Trump'ın gümrük tarifeleri politikasındaki gelişmelerin yatırımcılar arasında belirsizliğe yol açması, ABD'nin potansiyel olarak büyüyen bütçe açığına yönelik artan endişeler, dünyanın önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle tuttukları altın rezervlerini artırması, altının fiyatını yukarı yönlü destekleyen ilk 3 faktör olarak sıralanıyor.

Çin ve Hindistan gibi bazı Batılı olmayan ülkelerin merkez bankalarının da altın alımlarını ABD'nin olası yaptırımlarına karşı kendilerini jeopolitik olarak korumak için kullanmak istemesi de altının fiyatını yönlendiren 4'üncü faktör olarak gösteriliyor.

Analistler, tırmanan jeopolitik gerilimler, yükselen ticaret tarifeleri ve finansal piyasalarda artan belirsizlik ışığında, yatırımcıların giderek daha fazla istikrar aradığını ve bunu altında bulduğunu belirterek, Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle de altının rekor kırmaya devam ettiğini kaydetti.

Altının ons fiyatında son rekorun Trump'ın gümrük vergisi planları etrafındaki belirsizlikten kaynaklanan güvenli liman alımlarıyla geldiğini ifade eden analistler, altındaki son aylardaki yükseliş serisini, Richard Nixon'ın 15 Ağustos 1971'de doların altına dönüştürülebilirliğini (doların altın standardından ayrılması) sonlandırmasından beri "üçüncü büyük boğa piyasası" olarak değerlendiriyor.

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