ABD ile Hindistan'ın olası ticaret anlaşması için "aktif şekilde" müzakere ettiği belirtildi
ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi görevine gelen Sergio Gor, ABD ile Hindistan'ın olası ticaret anlaşması için "aktif olarak" müzakerelere devam ettiğini belirterek, heyetlerinin yarın bir araya geleceğini bildirdi.
Indian Express gazetesinin haberine göre ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi olarak bugün göreve başlayan Gor, Washington-Yeni Delhi hattındaki ilişkileri değerlendirdi.
Gor, ABD ile Hindistan arasındaki bağları "yüzyılın en önemli küresel ortaklığı" olarak nitelendirerek, iki ülkeden heyetlerin ticaret anlaşması konusunda "aktif bir şekilde" müzakereleri sürdürdüğünü ve yarın bir araya geleceklerini açıkladı.
Ticaretin ilişkiler açısından çok önemli olduğunu belirten Gor, güvenlik, terörle mücadele, enerji, teknoloji, eğitim ve sağlık gibi "diğer çok önemli" alanlarda yakından çalışacaklarını söyledi.
Gor, kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanlarda ABD, Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Güney Kore arasında işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimine, Hindistan'ın gelecek ay üye devlet olarak katılması için davet edileceğini aktardı.
İki ülkenin yalnızca ortak çıkarlarla değil aynı zamanda en üst düzeyde "kenetlenmiş bir ilişkiyle" birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Gor, "Gerçek arkadaşlar aynı görüşte olmayabilir ama farklılıklarını her zaman çözebilir." dedi.
Ayrıca Gor, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'ı 1 veya 2 yıl içinde ziyaret etmesini umduğunu söyledi.
Gor, daha önce Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu.