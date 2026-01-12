Dolar
Dünya

ABD'de ICE karşıtı protestoların sürdüğü Minneapolis'te ek federal personel konuşlandırılacak

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerine karşı protestoların sürdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yüzlerce ek federal personelin konuşlandırılacağını açıkladı.

Damla Delialioğlu  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
ABD'de ICE karşıtı protestoların sürdüğü Minneapolis'te ek federal personel konuşlandırılacak

Ankara

Fox News kanalına konuk olan Noem, ABD vatandaşı kadının ICE birimleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından protestolara sahne olan Minneapolis'te daha fazla federal personelin görevlendirileceğini bildirdi.

Noem, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), ICE ve Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimlerinin görevlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri için yüzlerce federal personelin Minneapolis'e sevk edileceğini duyurdu.

Protestocuların kolluk kuvvetlerine karşı şiddet eylemlerinde bulunmaları ya da yürütülen operasyonları engellemeleri halinde bunun suç teşkil edeceğini belirten Noem, bu durumda göstericilere yönelik gerekli işlemlerin başlatılacağını açıkladı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.

