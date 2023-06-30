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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen: Ekonomimiz düşünülenden daha dirençli olduğunu kanıtladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin birçok kişinin düşündüğünden daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirterek, "Sağlıklı bir iş gücü piyasasını korurken, enflasyonu düşürmenin bir yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
ABD Hazine Bakanı Yellen: Ekonomimiz düşünülenden daha dirençli olduğunu kanıtladı

New York

Yellen, merkezi New Orleans kentinde bulunan güneş enerjisi şirketi PosiGen'de yaptığı konuşmada, hedeflerinin son 2,5 yıldaki ekonomik kazanımları korurken, enflasyonla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bir yıldır, yaklaşan bir ABD resesyonuna ilişkin tahminleri duyduklarına işaret eden Yellen, "Ancak ekonomimiz, birçok kişinin düşündüğünden daha dirençli olduğunu kanıtladı. Sağlıklı bir iş gücü piyasasını korurken, enflasyonu düşürmenin bir yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, gelecekteki önemli riskleri küçümsemediklerini, ancak şimdiye kadar görülen kanıtların bu yolda olduklarını gösterdiğini vurgulayarak, bu güvenin, ülke ekonomisine olan inancını giderek daha fazla dile getiren şirket yöneticileri tarafından da tekrarlandığını kaydetti.

ABD ekonomisinin yavaşlayan bölümleri olsa da hane halklarının güçlü bir hızda harcama yaptığına ve işletmelerin yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Yellen, enflasyon düştükçe ekonomi soğusa bile, iş gücü piyasasının mevcut gücünün ve sağlam bilançoların ekonomik güç kaynağı olarak hizmet etmesini beklediğini anlattı.

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