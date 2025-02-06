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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Bessent, hükümetin vergi indirimlerini kalıcı yapmak istediğini belirtti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Donald Trump yönetiminin 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ABD Hazine Bakanı Bessent, hükümetin vergi indirimlerini kalıcı yapmak istediğini belirtti

New York

Bessent, Fox Business televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump'ın büyük işler yapmak için geldiğini belirtti.

Yönetimin yapmak istediği büyük işlerden birinin de 2017 vergi indirimlerini kalıcı hale getirmek olduğunu ifade eden Bessent, "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi." diye konuştu.

Bessent, söz konusu vergi tasarısının yapılamamasının sadece bütçeyi değil, ekonomiyi ve işçi sınıfı Amerikalıların yaşam tarzını da etkileyeceğini öne sürerek, bu durumda tarihin en yüksek vergi artışının yaşanacağını anlattı.

Trump'ın ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmesini değil, daha düşük faiz oranları istediğini kaydeden Bessent, "Eğer ekonomiyi serbestleştirebilirsek, bu vergi tasarısını yapabilirsek, enerji fiyatlarını düşürebilirsek, faiz oranları kendi kendine hallolur." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, dolara alternatif rezerv para birimi olmadığını vurgulayarak, diğer ülkelerin bu statüyü ABD'nin elinden almaya çalışabileceğini ancak ufukta başka bir rezerv para birimi olmadığını dile getirdi.

Trump'ın farklı tarifelerle farklı stratejiler izlediğini söyleyen Bessent, Kolombiya, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarife tehditleri ve kararlarının bu hükümetlerin sınır güvenliği gibi konularda harekete geçmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bessent, Trump'ın tarife planlarıyla ayrıca imalatı ABD'ye geri getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanının ödeme sistemi verilerine okuma erişimi konusunda Bessent, daha fazla hesap verilebilirlik ve izlenebilirlik sağlamak ile paranın doğru yere gittiğinden emin olmak için çalışma yapıldığını anlattı.

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