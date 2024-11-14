Dolar
34.35
Euro
36.31
Altın
2,554.12
ETH/USDT
3,185.10
BTC/USDT
91,148.00
BIST 100
9,384.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Ahir Dağı Sulutarla mevkiindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye’ye hava saldırısı düzenliyor DRON- İspanya'dan Romanya'ya giden Transocean Barents adlı petrol platformu, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - VTR -
logo
Ekonomi

ABD, bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Duygu Alhan  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
ABD, bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

Ankara

EIA'nın "Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen ay bir önceki aya göre 2 dolar artarak 76 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki artışta, İran'a yapılan füze saldırısına karşı İsrail’in vereceği olası yanıtın, İran'ın petrol üretim kapasitesini veya ihracatını kısıtlayacağına dair piyasa endişelerinin etkili olduğu belirtildi.

İsrail'in askeri karşılığının İran'ın petrol altyapısını hedef almaması sebebiyle petrol fiyatlarının varil başına 71 dolara gerilediğinin ifade edildiği raporda, Orta Doğu'daki çatışmayla ilişkili risk priminin azalmış olmasına rağmen, durumun hala fiyatlar üzerinde yukarı yönlü etki yarattığı kaydedildi.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 80,95 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 80,89 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 76,91 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 76,06 dolar, WTI ham petrolü ise 71,60 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 530 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 540 bin bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 620 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 660 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 103 milyon 130 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 350 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı
Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Rusya ile görüşmelere başlama kararını sadece Ukrayna hükümeti verebilir"

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Rusya ile görüşmelere başlama kararını sadece Ukrayna hükümeti verebilir"

İsrail’in "Trump’a hediye olarak" Lübnan’da ateşkes teklifi hazırladığı iddia edildi

ABD, bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdürüyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdürüyor
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Haley'den, kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklayan Trump'a tepki

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Haley'den, kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklayan Trump'a tepki
İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı ABD'de gelecek hafta oylanacak

İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı ABD'de gelecek hafta oylanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet