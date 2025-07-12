ABD Başkanı Trump, AB ve Meksika mallarına yüzde 30 tarife uygulanacağını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile Meksika'ya gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
New York/Brüksel
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, AB ile Meksika'ya yönelik tarife mektuplarını paylaştı.
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AB'ye yönelik mektubunda Trump, büyük ticaret açığı vermelerine rağmen AB ile çalışmayı kabul ettiklerini vurgulayarak, bunun daha dengeli ve adil olması gerektiğine işaret etti.
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Trump, AB'nin tarife ve tarife dışı politikaları ve ticaret engelleri nedeniyle ortaya çıkan uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"1 Ağustos'tan itibaren AB'den tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak, ABD'ye gönderilen AB ürünleri için sadece yüzde 30'luk bir tarife talep edeceğiz. Şimdiye kadar kapalı olan ticaret pazarlarınızı ABD'ye açmak, tarife ve tarife dışı politikalarınızı ve ticaret engellerinizi ortadan kaldırmak isterseniz, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz."
"Meksika'nın sınır güvenliği için yaptıkları yeterli değil"
Trump, Meksika'ya yönelik mektubunda da bu ülkeye fentanil krizinden kaynaklanan gümrük vergileri uygulandığını anımsatarak, "Meksika sınır güvenliğini sağlamama yardımcı oluyor, ancak yaptıkları yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.
Meksika'nın hala Kuzey Amerika'yı "uyuşturucu ticareti oyun alanına çevirmeye çalışan" kartelleri durduramadığına işaret eden Trump, "Açıkçası, bunun olmasına izin veremem. 1 Ağustos'tan itibaren, Meksika'dan ABD'ye gönderilen ürünlere, tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 oranında bir tarife uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.
Trump, Meksika ile yaşadıkları tek sorunun fentanil akışı olmadığını savunarak, bu ülkeyle ticaret açığının ABD ekonomisi ve hatta ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Trump, "Meksika kartellerle mücadelede ve fentanil akışını durdurmada başarılı olursa, bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşüneceğiz." ifadesini kullandı.
Misilleme durumunda tarifeler artacak
Trump, mektuplarında bu ülkelerin şirketlerinin ABD'de üretim yapmaları halinde herhangi bir tarifeyle karşılaşmayacaklarını belirterek, bunun için gerekli izin süreçlerini hızlandıracaklarını kaydetti.
Misilleme durumunda ise yüzde 30 olarak belirlenen gümrük vergisi oranlarının artırılacağını bildiren Trump, "Bu tarifeler, ülkelerinizle olan ilişkilerimize bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir." ifadesine yer verdi.
AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın açıklamalarının ardından açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarına işaret eden von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, AB’nin dünyanın en açık ve adil ticaret uygulamalarına sahip piyasalarından olduğuna işaret ederek, "AB, ABD ile müzakereli bir çözüme sürekli olarak öncelik vermiştir." ifadesini kullandı.
ABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.