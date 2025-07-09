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Dünya

ABD Başkanı Trump, 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump; Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka'ya yönelik tarife oranlarını içeren yeni mektupları yayımladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
ABD Başkanı Trump, 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı

New York

Trump, Truth Social’daki hesabından, pazartesi günü 14 ülkeye gönderdiği tarife mektuplarının ardından, 7 yeni ülkeye yönelik mektupları da paylaştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka için yüzde 30 olduğunu aktardı.

Trump, pazartesi günü paylaştığı mektuplarda da 1 Ağustos'tan itibaren Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos'tan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıklamıştı.

"Tarifeler, yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir"

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın "tarife mektupları küresel piyasaları da etkiledi

Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri piyasaların yönü üzerinde de etkili olurkenABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrasında bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler artarken, bu durum ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair öngörüleri öne çıkarmıştı.

Trump'ın kararları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarından verilecek mesajlar da yatırımcıların odağında bulunacak.

Söz konusu mektuplar sonrasında bazı Japon ve Güney Koreli şirketlerin ABD borsalarında işlem gören hisseleri düşüşe geçerken, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın siyasi parti kurma planını açıklamasının ardından şirketin hisseleri  yaklaşık yüzde 7 değer kaybına uğramıştı.

Çin'den "gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz" mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington'ın 14 ülkeye yönelik getirdiği gümrük vergilerini değerlendirirken, Pekin'in tarifelerin artırılmasına ilişkin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayarak, "Ticaret veya gümrük vergisi savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir." ifadesini kullanmıştı.

Japonya'dan ABD'nin yüzde 25 tarife kararına tepki

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da ABD'nin Japonya'ya yüzde 25 tarife uygulama kararının "talihsiz" olduğunu ifade ederek, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktarmıştı.

İşiba, gümrük vergisi oranının, Trump'ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizerek, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetmişti.

İşiba, "Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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