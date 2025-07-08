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Dünya

Trump, 12 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump; Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Trump, 12 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı

New York

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Kore ve Japonya'nın ardından söz konusu 12 ülkeye yönelik tarife mektuplarını da paylaştı.

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Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Burma için yüzde 40 olduğunu aktardı.

Trump, bugün daha önce de 1 Ağustos'tan itibaren Japonya ile Güney Kore'den ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Trump, tarife erteleme süresini uzatan kararnameyi imzaladı

Söz konusu Başkanlık kararnamesi, Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlandı.

Kararnamede, Trump'ın 2 Nisan'da ABD'nin sürekli büyüyen dış ticaret açıklarının ulusal güvenlik için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu ilan ettiği ve bu kapsamda bazı ülkelere ek gümrük vergileri getirdiği anımsatıldı.

Çin hariç bazı ticaret ortaklarına bu ek tarifelerin 9 Nisan'da 90 gün süreyle yüzde 10 seviyesine düşürüldüğüne işaret edilen kararnamede, bu sürenin 9 Temmuz'da sonra ereceği ifade edildi.

Kararnamede, Trump'ın elde edilen yeni bilgiler ve ticaret ortaklarıyla süren görüşmeler doğrultusunda ertelemenin 1 Ağustos'a uzatılmasına karar verdiği aktarıldı.

Çin ile tarifeleri 90 günlüğüne düşüren 12 Mayıs'taki düzenlemenin yürürlükte kalacağı vurgulanan kararnamede, Ticaret Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğinin, bu kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirildi.

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