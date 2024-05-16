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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşuyor.
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Ekonomi

ABD, azınlıkları zorla çalıştırdığı gerekçesiyle 26 Çinli şirketi daha yasak listesine aldı

ABD yönetimi, Uygur Türklerinin de içinde bulunduğu azınlıkları zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çin'de bulunan 26 şirketin daha ürettiği malların ülkeye girişini yasakladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
ABD, azınlıkları zorla çalıştırdığı gerekçesiyle 26 Çinli şirketi daha yasak listesine aldı

New York

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası" (UFLPA) kapsamında, 26 tekstil şirketinin daha yasak listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere söz konusu şirketlerin ürettiği malların ABD'ye girişinin kısıtlanacağı belirtilerek, "Bu adımlar, ABD'nin ülke tedarik zincirinde zorla çalıştırma kullanımını ortadan kaldırma ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ile diğer dini ve etnik azınlık gruplarına karşı devam eden soykırım ve insanlığa karşı suçlara ilişkin hesap verebilirliği teşvik etme taahhüdünün bir parçası olarak atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

UFLPA'nın 2021 sonunda yasalaşmasından bu yana yasaklı şirket listesine 65 kuruluşun eklendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketlerin giyim, tarım, plastik, kimyasallar, piller, ev aletleri, elektronik ve gıda katkı maddeleri gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ülkenin tedarik zincirlerinde, zorla çalıştırmaya tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

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