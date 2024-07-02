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Ekonomi

AB bankalarına, jeopolitik risklere karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık düzenleyici kurumu, bankacılık sektörüne artan jeopolitik riskler nedeniyle dikkatli olması çağrısında bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
AB bankalarına, jeopolitik risklere karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı

Brüksel

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), AB bankacılık sektörünün son durumunu ele alan "Risk Değerlendirme Raporunu" yayımladı.

Raporda, "AB bankaları, ekonomik ve faiz oranı kaynaklı belirsizliğinin yanı sıra yüksek jeopolitik risklerle de karşı karşıyadır." ifadesi kullanıldı.

Bankaların kredi risklerini kademeli olarak artırmayı planladıkları belirtilen raporda, takipteki kredi oranlarının bütün kesimlerde arttığı vurgulandı.

Raporda, "AB bankalarının 1,4 trilyon avrodan fazla ticari gayrimenkul kredisi bulunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa bankalarının uzun vadeli piyasa bazlı finansmanı önemli ölçüde artırmayı öngördükleri kaydedilen raporda, bankaların genel sermaye gereksinimlerinin rahat seviyelerde seyrettiği anlatıldı.

Raporda, bankalara yönelik siber saldırıların yoğunlaştığı anımsatılarak, operasyonel riskin öneminin daha da arttığı belirtildi.

"Banka dışı finansal kurum faaliyetleri son 10 yılda AB ve dünya çapında arttı." ifadesine yer verilen raporda, "EBA, AB bankacılık sektörü için artan jeopolitik riskler nedeniyle dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, yüksek jeopolitik riskler, ekonomik büyümeye ilişkin belirsiz görünüm, merkez bankalarının ilk indirimlerine rağmen faiz oranlarının halen yüksek seviyelerde seyretmesi gibi nedenlerle AB bankalarının artan belirsizlikle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

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