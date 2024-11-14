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Ekonomi

AB, antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta'ya 797 milyon avro ceza kesti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya Birliğin antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 797 milyon avro ceza kestiğini bildirdi.

Melike Pala  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
AB, antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta'ya 797 milyon avro ceza kesti

Ankara

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Meta'ya 797 milyon avro değerindeki ceza, Facebook Marketplace'i kişisel sosyal ağı Facebook'a entegre edip diğer çevrim içi seri ilan hizmeti sağlayıcılarına haksız ticaret koşulları dayattığı için, AB antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verildi.

AB Komisyonu tarafından yapılan soruşturmada, Meta'nın Avrupa Ekonomik Alanı çapında sahip olduğu kişisel sosyal ağlar ve sosyal medyada çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı tespit edildi.

Kararda Facebook Marketplace'in Facebook'a entegre edilmesiyle, bu sosyal medya platformunu kullanan herkesin otomatik olarak Facebook Marketplace'e erişebilmesine ve isteseler de istemeseler de düzenli olarak Facebook Marketplace'e maruz kalmasına yol açtığına işaret edilerek, bu durumun diğer çevrim içi seri ilan hizmeti sağlayıcıları için haksız ticaret koşulları doğurduğu aktarıldı.

Bu doğrultuda, Meta'nın söz konusu eylemi bir an önce sona erdirmesine ve gelecekte aynı ihlali tekrarlamaktan ya da eşdeğer amaç veya etkiye sahip eylemlerde bulunmaktan kaçınmasına karar verildi.

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