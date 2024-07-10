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Ekonomi

AB, Air France ve KLM'ye sağlanan yardımları onayladı

Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Hollanda'nın Kovid-19 salgınında Air France ve KLM'ye sağladığı toplam 10,4 milyar avro desteğe onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
AB, Air France ve KLM'ye sağlanan yardımları onayladı

Brüksel

AB Komisyonu, Air France-KLM Grubu lehine Hollanda ve Fransa'nın toplam 10,4 milyar avro tutarındaki yardımının Birlik kamu destek kuralları kapsamında kabul edildiğini açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, söz konusu desteklemelerin 2020'de AB Komisyonu tarafından onaylandığı, daha sonra AB Genel Mahkemesi'nin onay kararını iptal ettiği anımsatılarak, Komisyonun, mahkeme kararına itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun Fransa ve Hollanda'nın uyguladığı önlemleri yeniden değerlendirdiğine işaret edilerek, bunların Kovid-19 döneminde uygulanan geçici çerçeveye ve AB kurallarına uyumlu bulunduğu, tedbirlerin, salgının ekonomik etkisinin yönetilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Salgın döneminde, Fransa, havacılık firmasına 4 milyar avro banka kredisi ve 3 milyar avro kredi garantisi vermiş, Hollanda da 2,4 milyar avro tutarında banka kredisi garantisi ve 1 milyar avro kredi sağlamıştı.

Ryanair, salgın dönemi havacılık sektöründeki desteklemelere karşı hukuki süreç başlatmıştı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Söz konusu desteklerin sağlanması için AB Komisyonu onayı alınıyor.

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